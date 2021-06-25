Протестующие пришли с плакатами. За правопорядком во время мирной акции следили киевские правоохранители.

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Позиция активистов

Протест состоялся на проспекте Лобановского, 119. Активисты держали в руках плакаты "Баста поддержал оккупацию Крыма" и "Баста финансирует российскую армию". Также участники акции скандировали: "Поддерживаешь Басту – поддерживаешь войну" и "Позор!".

Акция протеста прошла мирно: смотрите видео

Как отметил активист Сергей Стерненко, Василия Вакуленко (настоящее имя рэпера) все же пустили в Украину, несмотря на множество оснований закрыть ему въезд.

СБУ дала разрешение проводить концерт. Прямо сейчас неравнодушные собираются под Stereoplaza в Киеве. Большое уважение тем, кто пришел. Вы – настоящие граждане,

– подчеркнул Стерненко.

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Фанаты Басты "ничего не слышали" о его взглядах

Интересно, что большинство из тех, кто пришел на концерт, либо отказывались общаться с журналистами, либо отвечали, что "искусство – вне политики". Некоторые фанаты даже заявили: "никогда не слышали" о том, что Баста незаконно приезжал в Крым после оккупации полуострова Россией.

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Как российский рэпер попал в Украину

Еще в сентябре 2017 года СБУ сообщила рэперу о запрете въезда на территорию нашего государства. Говорилось о 3-летнем сроке. В сентябре 2020 года Басту убрали из "черного списка" артистов, а следовательно – разрешили въезд в Украину.

В Минкульте ранее объясняли, что вносят артистов в "черный список" по представлению СБУ. Однако в случае Басты такое представление они не получали.

Обратите внимание! В целом в перечне лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, сейчас находятся 200 человек. Последним в "черный список" попал Филипп Киркоров.

Что стоит знать о Басте

Российский рэпер Баста поддерживал российскую агрессию и оккупацию Крыма, а также посещал полуостров. Кроме того, он участвовал в съемках фильма о Крымском мосте.

В мае музыкант приехал в Киев. На улице прохожий спросил, чей же Крым. Тогда охрана исполнителя напала на мужчину.



Украинцы требовали запретить концерт Басты / Фото Яна Доброносова