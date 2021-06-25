Посещал Крым и поддерживал оккупацию: активисты в Киеве пытались сорвать концерт Басты
Источник:"Громадское"
В Киеве возле концерт-холла StereoPlaza 25 июня собрались несколько десятков активистов. Они выступали против концерта российского рэпера Басты в украинской столице.
Протестующие пришли с плакатами. За правопорядком во время мирной акции следили киевские правоохранители.
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Позиция активистов
Протест состоялся на проспекте Лобановского, 119. Активисты держали в руках плакаты "Баста поддержал оккупацию Крыма" и "Баста финансирует российскую армию". Также участники акции скандировали: "Поддерживаешь Басту – поддерживаешь войну" и "Позор!".
Акция протеста прошла мирно: смотрите видео
Как отметил активист Сергей Стерненко, Василия Вакуленко (настоящее имя рэпера) все же пустили в Украину, несмотря на множество оснований закрыть ему въезд.
СБУ дала разрешение проводить концерт. Прямо сейчас неравнодушные собираются под Stereoplaza в Киеве. Большое уважение тем, кто пришел. Вы – настоящие граждане,
– подчеркнул Стерненко.
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Фанаты Басты "ничего не слышали" о его взглядах
Интересно, что большинство из тех, кто пришел на концерт, либо отказывались общаться с журналистами, либо отвечали, что "искусство – вне политики". Некоторые фанаты даже заявили: "никогда не слышали" о том, что Баста незаконно приезжал в Крым после оккупации полуострова Россией.
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Как российский рэпер попал в Украину
Еще в сентябре 2017 года СБУ сообщила рэперу о запрете въезда на территорию нашего государства. Говорилось о 3-летнем сроке. В сентябре 2020 года Басту убрали из "черного списка" артистов, а следовательно – разрешили въезд в Украину.
В Минкульте ранее объясняли, что вносят артистов в "черный список" по представлению СБУ. Однако в случае Басты такое представление они не получали.Обратите внимание! В целом в перечне лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, сейчас находятся 200 человек. Последним в "черный список" попал Филипп Киркоров.
Что стоит знать о Басте
Российский рэпер Баста поддерживал российскую агрессию и оккупацию Крыма, а также посещал полуостров. Кроме того, он участвовал в съемках фильма о Крымском мосте.
В мае музыкант приехал в Киев. На улице прохожий спросил, чей же Крым. Тогда охрана исполнителя напала на мужчину.
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