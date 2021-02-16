Киев должен был получить деньги и воплощать проект продления линии скоростного трамвая до станции метро "Дворец Спорта" еще в прошлом году. Но заместитель министра финансов Александр Кава отказался предоставить государственные гарантии по кредиту.

Представители Кабмина отказали власти Киева только из-за бюрократических преград. Якобы из-за неправильно заполненной со стороны КГГА заявки на получение государственных гарантий.

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Также в Минфине аргументировали отказ тем, что на 2021 год в бюджете столицы на проектирование линии выделили лишь 1,5 миллиона гривен вместо 15.

Собирают подписи

С конца 2020 года о проекте продления трамвая до центра города забыли, но деньги город все еще может получить.

Для того, чтобы Киев не потерял возможности наконец получить скоростной трамвай с Борщаговки в центр, активисты подготовили открытое обращение к главам фракций Киевсовета.

В документе политиков призывают:

Поручить КГГА быстрее подготовить исправленную заявку на получение государственных гарантий под кредит и отправить ее в Минфин Александру Каве.

Инициировать выделение средств на корректировку технико-экономического обоснования и системы трамвая в центр (3+15 млн грн).

Продление Борщаговского скоростного трамвая в Центр – проект, который сэкономит сотням тысяч жителей Борщаговки и Отрадного по несколько минут времени только на 1 одной поездке. Об этой линии активно говорят с 2015 года, а в 2020 году даже появилось распоряжение председателя КГГА Виталия Кличко. 20 лет назад на улице Саксаганского закрыли трамвайную линию и направление оккупировали маршрутки и автомобили, которые дружно стали в пробке. А сегодня одна подпись может вернуть трамвай обратно в центр. Неравнодушных призываем подписать это открытое обращение – bit.ly/tram2center,

– отметил активист Александр Рак.