В понедельник 24 мая зафиксировали 402 инфицирования коронавирусом. Таким образом, в целом в Киеве с начала пандемии обнаружили 204 678 больных коронавирусом.

Актуально В Украине за сутки обнаружили 2 608 новых случаев заражения COVID-19: статистика

Больше COVID-19 в столице

  • К сожалению, за предыдущие сутки от коронавирусной инфекции умерли 12 человек.
  • За весь период пандемии летальных случаев в городе было 5 035.
  • Выздоровели от коронавируса 2 483 киевлянина.
  • Всего там вылечили 150 195 пациентов.

Какова ситуация в области

  • За понедельник там зафиксировали 170 новых случаев инфицирования за сутки.
  • Поэтому сейчас общее количество заражений на Киевщине – 124 176 человек.
  • Выздоровели за прошедшие сутки 329 человек.
  • А с начала пандемии эта цифра составляет 116 286 пациентов.
  • Умерли за предыдущие сутки 8 жителей Киевщины.
  • За все время врачи там не смогли спасти 2 649 человек с COVID-19.

Всего в Украине COVID-19 инфицировались 2 186 463 человека. Из них выздоровели 1 975 064 человека. Число умерших возросло до 161 714 пациентов.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала