В понедельник 24 мая зафиксировали 402 инфицирования коронавирусом. Таким образом, в целом в Киеве с начала пандемии обнаружили 204 678 больных коронавирусом.
Актуально В Украине за сутки обнаружили 2 608 новых случаев заражения COVID-19: статистика
Больше COVID-19 в столице
- К сожалению, за предыдущие сутки от коронавирусной инфекции умерли 12 человек.
- За весь период пандемии летальных случаев в городе было 5 035.
- Выздоровели от коронавируса 2 483 киевлянина.
- Всего там вылечили 150 195 пациентов.
Какова ситуация в области
- За понедельник там зафиксировали 170 новых случаев инфицирования за сутки.
- Поэтому сейчас общее количество заражений на Киевщине – 124 176 человек.
- Выздоровели за прошедшие сутки 329 человек.
- А с начала пандемии эта цифра составляет 116 286 пациентов.
- Умерли за предыдущие сутки 8 жителей Киевщины.
- За все время врачи там не смогли спасти 2 649 человек с COVID-19.
Всего в Украине COVID-19 инфицировались 2 186 463 человека. Из них выздоровели 1 975 064 человека. Число умерших возросло до 161 714 пациентов.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала