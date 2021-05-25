Опять возросло число инфицированных: какова ситуация с COVID-19 в Киеве

25 мая 2021 , 06:32
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СНБО

В Киеве по состоянию на 25 мая выявили 402 новых случая коронавируса. Это на 277 больше, чем за день до этого. В общем заразились 204 678 людей. Самому младшему больному – только 9 месяцев.

Преодолели коронавирус еще 3 264 человек. Общее количество тех, кто выздоровел, теперь составляет 150 195.

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Больше о COVID-19 в столице

  • К сожалению, за предыдущие сутки от коронавируса умерли 12 человек.
  • За весь период эпидемии зафиксировали 5 035 смертей.
  • В больницы Киева на протяжении 25 мая госпитализировали 63 больных.
  • Еще 103 пациентов – с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
  • Среди заболевших   228 женщин в возрасте от 20 до 86 лет и 157 мужчин в возрасте 32 – 82 года.
  • Также коронавирус выявили у 17 детей – 7 девочек и 10 мальчиков.
  • Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Соломенском, Святошинском и Голосеевском районах.

Какова ситуация в области

  • За понедельник там зафиксировали 170 новых случаев инфицирования за сутки.
  • Поэтому сейчас общее количество заражений на Киевщине – 124 176 человек.
  • Выздоровели за прошедшие сутки 329 человек.
  • А с начала пандемии эта цифра составляет 116 286 пациентов.
  • Умерли за предыдущие сутки 8 жителей Киевщины.
  • За все время врачи там не смогли спасти 2 649 человек с COVID-19.

Всего в Украине COVID-19 инфицировались 2 186 463 человека. Из них выздоровели 1 975 064 человека. Число умерших возросло до 161 714 пациентов.

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Автор: Олександр Марчак