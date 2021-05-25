Опять возросло число инфицированных: какова ситуация с COVID-19 в Киеве

В Киеве по состоянию на 25 мая выявили 402 новых случая коронавируса. Это на 277 больше, чем за день до этого. В общем заразились 204 678 людей. Самому младшему больному – только 9 месяцев.
Преодолели коронавирус еще 3 264 человек. Общее количество тех, кто выздоровел, теперь составляет 150 195.
Актуально В Украине за сутки обнаружили 2 608 новых случаев заражения COVID-19: статистика
Больше о COVID-19 в столице
- К сожалению, за предыдущие сутки от коронавируса умерли 12 человек.
- За весь период эпидемии зафиксировали 5 035 смертей.
- В больницы Киева на протяжении 25 мая госпитализировали 63 больных.
- Еще 103 пациентов – с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
- Среди заболевших 228 женщин в возрасте от 20 до 86 лет и 157 мужчин в возрасте 32 – 82 года.
- Также коронавирус выявили у 17 детей – 7 девочек и 10 мальчиков.
- Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Соломенском, Святошинском и Голосеевском районах.
Какова ситуация в области
- За понедельник там зафиксировали 170 новых случаев инфицирования за сутки.
- Поэтому сейчас общее количество заражений на Киевщине – 124 176 человек.
- Выздоровели за прошедшие сутки 329 человек.
- А с начала пандемии эта цифра составляет 116 286 пациентов.
- Умерли за предыдущие сутки 8 жителей Киевщины.
- За все время врачи там не смогли спасти 2 649 человек с COVID-19.
Всего в Украине COVID-19 инфицировались 2 186 463 человека. Из них выздоровели 1 975 064 человека. Число умерших возросло до 161 714 пациентов.
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Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала