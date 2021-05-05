По состоянию на последний день апреля, перед началом майских праздников, было зафиксировано 868 новых случаев коронавируса за сутки. Всего COVID-19 в столице уже заболело 196 735 человек.
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Не смогли преодолеть болезнь 4 697 человек. За минувшие сутки, к сожалению, 16 пациентов умерли.
Сколько выздоровело
По данным СНБО за минувшие сутки выздоровели 38 человек. Всего – 124 611.
Киевщина
На Киевщине за сутки выявлено 73 случая – с начала эпидемии зафиксировано 119 488 случаев заболевания.
Прививка
По информации, которую предоставляет Максим Степанов в Киеве за минувшие сутки сделали всего 57 прививок, а в области – 355.
Как в Украине
Всего в нашем государстве было зафиксировано 2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в сутки. Среди них 103 ребенка и 30 медработников.