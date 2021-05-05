По состоянию на последний день апреля, перед началом майских праздников, было зафиксировано 868 новых случаев коронавируса за сутки. Всего COVID-19 в столице уже заболело 196 735 человек.

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Не смогли преодолеть болезнь 4 697 человек. За минувшие сутки, к сожалению, 16 пациентов умерли.

Сколько выздоровело

По данным СНБО за минувшие сутки выздоровели 38 человек. Всего – 124 611.

Киевщина

На Киевщине за сутки выявлено 73 случая – с начала эпидемии зафиксировано 119 488 случаев заболевания.

С начала эпидемии выздоровели от коронавируса 101 842 человек (за сутки 231), к сожалению умер 1 человек за сутки – в целом болезнь не смогли подать 2 407 человек.

Прививка

По информации, которую предоставляет Максим Степанов в Киеве за минувшие сутки сделали всего 57 прививок, а в области – 355.

Как в Украине

Всего в нашем государстве было зафиксировано 2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в сутки. Среди них 103 ребенка и 30 медработников.