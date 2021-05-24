В минувший понедельник – 17 мая было зафиксировано чуть меньше инфицированных – 102 человека. В Киеве с начала пандемии были обнаружены 204 276 случаев.

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Сколько умерло

За минувшие сутки, к сожалению, в Киеве от COVID-19 умерли 6 человек. Всего с начала эпидемии болезнь не смогли преодолеть 5 023 человека.

Сколько выздоровело

По данным СНБО за минувшие сутки выздоровели 2 740 пациентов. Всего – 147 712.

Киевщина

На Киевщине за сутки обнаружено 75 случаев – с начала эпидемии зафиксировано 124 006 случаев заболевания.

С начала эпидемии выздоровели от коронавируса 115 957 человек (за сутки никто не умер). Всего с начала эпидемии болезнь не смог преодолеть 2 641 человек.

В Украине

По состоянию на 24 мая в Украине зарегистрировано более 2,1 миллиона инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в стране обнаружили 1 334 больных.