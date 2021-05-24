Актуальная статистика заболевания коронавирусом в Киеве на 24 мая

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 125 новых случаев коронавируса. Выздоровели 2 740 человек. Это информация по состоянию на 24 мая.
В минувший понедельник – 17 мая было зафиксировано чуть меньше инфицированных – 102 человека. В Киеве с начала пандемии были обнаружены 204 276 случаев.
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Сколько умерло
За минувшие сутки, к сожалению, в Киеве от COVID-19 умерли 6 человек. Всего с начала эпидемии болезнь не смогли преодолеть 5 023 человека.
Сколько выздоровело
По данным СНБО за минувшие сутки выздоровели 2 740 пациентов. Всего – 147 712.
В КГГА опубликовали подробную статистику.
Заболели:
- 73 женщины в возрасте от 20 до 86 лет.
- 48 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет.
- 1 девочка в возрасте 11 лет.
- 3 мальчика 7, 14 и 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 22 больных коронавирусом, а также 68 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 58.
Статистика заболеваний за сутки в столице / Инфографика КГГА
Киевщина
На Киевщине за сутки обнаружено 75 случаев – с начала эпидемии зафиксировано 124 006 случаев заболевания.С начала эпидемии выздоровели от коронавируса 115 957 человек (за сутки никто не умер). Всего с начала эпидемии болезнь не смог преодолеть 2 641 человек.
В Украине
По состоянию на 24 мая в Украине зарегистрировано более 2,1 миллиона инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в стране обнаружили 1 334 больных.