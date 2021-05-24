Актуальная статистика заболевания коронавирусом в Киеве на 24 мая

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 125 новых случаев коронавируса. Выздоровели 2 740 человек. Это информация по состоянию на 24 мая.

В минувший понедельник – 17 мая было зафиксировано чуть меньше инфицированных – 102 человека. В Киеве с начала пандемии были обнаружены 204 276 случаев.

К теме За сутки в Украине обнаружили более тысячи больных COVID-19

Сколько умерло

За минувшие сутки, к сожалению, в Киеве от COVID-19 умерли 6 человек. Всего с начала эпидемии болезнь не смогли преодолеть 5 023 человека.

Сколько выздоровело

По данным СНБО за минувшие сутки выздоровели 2 740 пациентов. Всего – 147 712.

В КГГА опубликовали подробную статистику.

Заболели:

73 женщины в возрасте от 20 до 86 лет.

48 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет.

1 девочка в возрасте 11 лет.

3 мальчика 7, 14 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 22 больных коронавирусом, а также 68 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 58.



Статистика заболеваний за сутки в столице / Инфографика КГГА

Киевщина

На Киевщине за сутки обнаружено 75 случаев – с начала эпидемии зафиксировано 124 006 случаев заболевания.

В Украине

С начала эпидемии выздоровели от коронавирусачеловек (за сутки). Всего с начала эпидемии болезнь не смог преодолетьчеловек.

По состоянию на 24 мая в Украине зарегистрировано более 2,1 миллиона инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в стране обнаружили 1 334 больных.