Осужденный за коррупцию экс-депутат Киевского облсовета сбежал: его уже объявили в розыск
Александр Мефодий получил 2,5 года тюрьмы / stopcor.org
Бывший депутат Киевского облсовета Александр Мефодий сбежал и скрывается от тюремного приговора. Он стал первым, кого ВАКС приговорил к тюрьме за коррупцию.
Мефодия приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Судил его Высший антикоррупционный суд за получение взятки.
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Однако, как сообщает журналист Олег Новиков, экс-нардеп скрылся, и его объявили в розыск.
Александра Мефодия объявили в розыск / изображение из телеграммы Олега Новикова
Плохая тенденция. До этого так же после приговора сбежал бывший прокурор Генеральной прокуратуры Александр Матюшко. Его приговорили к 2 годам лишения свободы,
– добавил журналист.
За что судили Александра Мефодия
- Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным депутата Киевского областного совета Александра Мефодия в злоупотреблении властью.
- Его приговорили к 2,5 годам заключения с конфискацией части имущества.
- Это впервые в истории созданный Высший антикоррупционный суд приговорил власть имущего к тюремному заключению.
- Суд установил, что депутат Киевского облсовета от "Радикальной партии Ляшко" в апреле 2019 года предложил одному бизнесмену "порешать дело".
- За 5 тысяч долларов он обещал предпринимателю вернуть грузовик, который был вещественным доказательством в уголовном производстве.
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