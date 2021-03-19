Бывший депутат Киевского облсовета Александр Мефодий сбежал и скрывается от тюремного приговора. Он стал первым, кого ВАКС приговорил к тюрьме за коррупцию.

Мефодия приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Судил его Высший антикоррупционный суд за получение взятки.

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Однако, как сообщает журналист Олег Новиков, экс-нардеп скрылся, и его объявили в розыск.



Александра Мефодия объявили в розыск / изображение из телеграммы Олега Новикова

Плохая тенденция. До этого так же после приговора сбежал бывший прокурор Генеральной прокуратуры Александр Матюшко. Его приговорили к 2 годам лишения свободы,

– добавил журналист.

За что судили Александра Мефодия