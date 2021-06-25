По словам руководителя Александровской больницы Олега Атаманенко, никто из работников медицинского учреждения в глаза не видел результатов секвенирования и лабораторных исследований больных, подтверждающих инфицирование штаммом Дельта. Врач утверждает, что ни одна лаборатория не способна провести сертифицированное тестирование для выявления этого штамма.

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Впрочем, медик подчеркнул, что к лечению больных COVID-19, которые подцепят именно индийскую вариацию вируса, медики подготовлены.

В Александровской больнице инфицированных Дельтой никогда не было

Как говорит Атаманенко, в главной опорной больнице столицы никогда не лечились люди, инфицированные наиболее опасным из имеющихся штаммов COVID-19.

На сегодняшний день в Александровской клинической больнице больных коронавирусной инфекцией штамма дельта нет и не было. Но мы готовы к встрече с любыми штаммами. И на сегодняшний день у нас достаточно персонала, достаточно медикаментов. Достаточно расходных материалов, ЗИС для персонала, чтобы встретить другие волны,

– подчеркнул и.о. директора больницы.

В Минздраве информация другая

Зато в Министерстве здравоохранения утверждают, что результаты секвенирования биоматериалов двух больных из Киева получили из-за рубежа.

Этих пациентов, по словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, якобы положили на лечение в Александровской больнице.

Привезли штамм Дельта в Украину якобы женщина 66 лет и ее 16-летняя дочь, которые приехали из России.

Смотрите видео сюжета с руководителем Александровской больницы в Киеве:

Штамм Дельта является одним из самых распространенных в Великобритании, Португалии, Индии и России. Он активно вытесняет другие штаммы и является более опасным чем они. По сравнению с так называемым британским штаммом, Дельта в 1,6 раз более контагиозный и в 1,45 раз увеличивает риск необходимости интенсивного лечения.