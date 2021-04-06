Из-за многочисленных жалоб жителей Киева в Антимонопольном комитете начали проверку действий трех крупнейших служб такси, которые действуют в столице – Uber, Bolt и Uklon, а также их конкурентов.

Как отметил в фейсбуке руководитель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, службы такси мгновенно воспользовались ограничением проезда в общественном транспорте. Из-за этого стоимость проезда в такси выросла в 2-3 раза. Поэтому чиновники собираются проверить, не нарушили ли службы закон.

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По словам чиновника, в Антимонопольном комитете не в состоянии игнорировать такое большое количество обращений, поступивших в учреждения.

Несмотря на работу через приложения

Хмельницкий написал, что больше всего киевляне возмущены ценовой политикой Uklon, Uber и Bolt, которые перевозят больше пассажиров в столице, чем другие службы такси. При этом чиновник подчеркнул, что две компании из этого списка являются иностранными, а все они работают через приложения в смартфонах.

Кроме того, стоимость проезда и индексация цен в этих компаниях рассчитывается системой с помощью анализа повышения спроса. Однако чиновник намекнул на возможный заговор таксистов.

Ситуация может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков и особенно организаторов таких перевозок возможных признаков антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования и/или злоупотребление монопольным положением,

– написал Хмельницкий.

Настоящий транспортный коллапс начался в Киеве утром 5 апреля, как только из-за усиления карантина ограничили проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Город остановился в пробках, а стоимость дороги в офис и с работы для многих жителей столицы выросла в несколько раз.