Работы продлятся в течение суток, 28 мая. Причиной стал прорыв этого трубопровода накануне.

Предыстория В Киеве снова прорвало трубу: возле Ocean Plaza машины "плывут" по дороге

Что известно о ремонтных работах на Антоновича

Прорыв магистральной трубы возле Антоновича, 176 произошел в 12:40 27 мая.

Из-за этого на дороге возле одного из крупнейших ТРЦ – Ocan Plaza образовался провал.

Коммунальщики сразу провели земляные работы и разрыли часть улицы Антоновича.

Оказалось, что прорвало магистральный трубопровод диаметром 1 метр.

Им удалось оперативно ликвидировать утечку.

Поскольку эту тепломагистраль ввели в эксплуатацию еще в 1987 году, приняли решение заменить поврежденный участок.

К слову Образовалась огромная яма: видео последствий прорыва у Ocean Plaza в Киеве