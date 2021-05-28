В КГГА пообещали отремонтировать трубу на Антоновича за сутки

В Киеве 27 мая перекрыли движение на улице Антоновича из-за ремонта теплосети. Коммунальщики должны заменить 100 метров трубопровода. В КГГА пообещали, что ремонт продлится около суток.
Работы продлятся в течение суток, 28 мая. Причиной стал прорыв этого трубопровода накануне.
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Что известно о ремонтных работах на Антоновича
- Прорыв магистральной трубы возле Антоновича, 176 произошел в 12:40 27 мая.
- Из-за этого на дороге возле одного из крупнейших ТРЦ – Ocan Plaza образовался провал.
- Коммунальщики сразу провели земляные работы и разрыли часть улицы Антоновича.
- Оказалось, что прорвало магистральный трубопровод диаметром 1 метр.
- Им удалось оперативно ликвидировать утечку.
- Поскольку эту тепломагистраль ввели в эксплуатацию еще в 1987 году, приняли решение заменить поврежденный участок.
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- Как сообщили в "Киевтеплоэнерго", прорыв произошел в ходе гидравлических испытаний.
- К ликвидации аварийной ситуации привлекли около 25 сотрудников аварийных бригад и 14 единиц спецтехники.