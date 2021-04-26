Из-за машины внештатного советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича спасатели ГСЧС не могли добраться до места условного пожара. Произошло это во время учений в ЖК "Амурский" в Киеве.

Одиозный блогер и внештатный работник ОП стал одним из героев выпуска "ЗупиниЛося". Очередную серию проекта снимали в Голосеевском районе на улице Михаила Ломоносова, где местные жители организовали учения с участием ГСЧС.

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Спецамашины пожарных должны были проехать через дворы к месту условного возгорания, но сделать этого не могли из-за припаркованных с нарушениями правил дорожного движения машин.

Оставил авто даже без номера телефона

Одним из нарушителей оказался Алексей Арестович, чей белый внедорожник мешал проезду спецтранспорта. При этом владелец иномарки не оставил даже контактного номера под стеклом, по которому с ним могли бы связаться.

Пока другие автовладельцы отъезжали и расчищали дорогу для машины ГСЧС, транспорт Арестовича пришлось объезжать. Кроме того, из-за его машины спасателям не удалось доставить свое оборудование.

Когда же советник Ермака вышел на улицу и начал перепарковывать машину, к нему подошел активист и ведущий Константин Андриюк.

Во время общения с руководителем "ЗупиниЛося" свое нарушение Арестович признал. Однако на все аргументы о том, что квартира полностью сгорает примерно за 7 минут, а он мешал проезду спецтранспорта в течение 90 дней, работник ОП имел свой ответ.

По словам Арестовича, обычно он паркует машину и оставляет под стеклом номер телефона, но на этот раз он якобы спешил.

Смотрите видео, как Алексей Арестович блокирует проезд пожарных в Киеве (с 43:19):