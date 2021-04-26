Очень спешил: Арестович заблокировал движение пожарной машине на 1,5 часа – видео
Из-за машины внештатного советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича спасатели ГСЧС не могли добраться до места условного пожара. Произошло это во время учений в ЖК "Амурский" в Киеве.
Источник:24 канал
Одиозный блогер и внештатный работник ОП стал одним из героев выпуска "ЗупиниЛося". Очередную серию проекта снимали в Голосеевском районе на улице Михаила Ломоносова, где местные жители организовали учения с участием ГСЧС.
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Спецамашины пожарных должны были проехать через дворы к месту условного возгорания, но сделать этого не могли из-за припаркованных с нарушениями правил дорожного движения машин.
Оставил авто даже без номера телефона
- Одним из нарушителей оказался Алексей Арестович, чей белый внедорожник мешал проезду спецтранспорта. При этом владелец иномарки не оставил даже контактного номера под стеклом, по которому с ним могли бы связаться.
- Пока другие автовладельцы отъезжали и расчищали дорогу для машины ГСЧС, транспорт Арестовича пришлось объезжать. Кроме того, из-за его машины спасателям не удалось доставить свое оборудование.
- Когда же советник Ермака вышел на улицу и начал перепарковывать машину, к нему подошел активист и ведущий Константин Андриюк.
Во время общения с руководителем "ЗупиниЛося" свое нарушение Арестович признал. Однако на все аргументы о том, что квартира полностью сгорает примерно за 7 минут, а он мешал проезду спецтранспорта в течение 90 дней, работник ОП имел свой ответ.
По словам Арестовича, обычно он паркует машину и оставляет под стеклом номер телефона, но на этот раз он якобы спешил.
Смотрите видео, как Алексей Арестович блокирует проезд пожарных в Киеве (с 43:19):
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