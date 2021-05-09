В парке создали атмосферу типичного советского праздника – с красными флагами, "ветеранами" в орденах и советской музыкой. Некоторые люди пришли на мероприятие с портретами погибших во Второй мировой войне родственников.

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Проносят коммунистическую символику

Несмотря на то, что полиция проверяет всех людей и не пропускает в парк тех, кто имеет коммунистическую символику, кое-кто таки проносит ее и демонстрирует журналистам.

Эта женщина показывает футболку с советским танком / Фото Ярослава Жуковская, "Общественное радио".

Это советская звезда. Она запрещена в Украине, как символ тоталитарного режима. Кроме того, коммунистическую символику используют пророссийские боевики на Востоке Украины – она стала также символом оккупации Россией украинских территорий.

Люди принесли с собой музыку / Фото Ярослава Жуковская, "Громадське радіо"

Кстати! 9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Эту дату выбрали в СССР, как момент завершения войны, хотя фактически боевые действия продолжались до 2 сентября 1945 года.

Полиция следит за порядком

Правоохранители следят за порядком – владельцев коммунистической символики не пропускают в парк, перекрыли движение от метро "Арсенальная" до Киево-Печерской лавры. Наряды полиции стоят через каждые 100 метров.

Пресс-служба полиции также сообщила, что задержали мелкого хулигана – 16-летний парень бросил "зигу" (нацистское приветствие) возле парка Славы. На парня составили админпротокол.

Украинцы во Второй мировой войне

По разным оценкам, в Украине погибли от 8 до 10 миллионов человек, из них гражданского населения около 5 миллионов. В полные руины было превращено более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тысяч сел.

На стороне Объединенных Наций украинцы воевали в составе армий Великобритании и Канады — 45 тысяч человек, Польши — 120 тысяч, СССР — около 6 миллионов, США — 80 тысяч и Франции — 6 тысяч. В самой Украине в рядах УПА находилось до 100 тысяч человек.

Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне уже несколько лет подряд является цветок красного мака – общепринятый в мире символ празднования памятных дней.