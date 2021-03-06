Авто начало гореть: в Киеве произошло смертельное ДТП
В Киеве на Гостомельском шоссе 6 марта столкнулись 2 автомобиля. По предварительной информации, в результате ДТП погибли 2 человека.
Источник:телеграм-канал "Киев Оперативный"
Детали ДТП в Киеве
Водитель автомобиля Renault двигался в направлении Киева. В один момент он столкнулся с Chevrolet, ехавшим в противоположном направлении.
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Пока неизвестно, кто из водителей выехал на встречную полосу. По данным телеграм-каналов, удар был настолько сильный, что обломки разлетелись на десятки метров.
Одну из машин развернуло на 180 градусов, а другую – отбросило на обочину к лесу.
После столкновения автомобиль Chevrolet начал гореть. На место вызвали спасателей, но возгорание потушили водители, которые остановились помочь.
Что известно о пострадавших
- По предварительным данным, погибли 2 человека.
- Одного водителя отвезли в больницу.
- Другому водителю оказывали помощь на месте происшествия.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Движение по трассе – затруднено.
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