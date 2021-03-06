В Киеве на Гостомельском шоссе 6 марта столкнулись 2 автомобиля. По предварительной информации, в результате ДТП погибли 2 человека.

Детали ДТП в Киеве

Водитель автомобиля Renault двигался в направлении Киева. В один момент он столкнулся с Chevrolet, ехавшим в противоположном направлении.

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Пока неизвестно, кто из водителей выехал на встречную полосу. По данным телеграм-каналов, удар был настолько сильный, что обломки разлетелись на десятки метров.

Одну из машин развернуло на 180 градусов, а другую – отбросило на обочину к лесу.

После столкновения автомобиль Chevrolet начал гореть. На место вызвали спасателей, но возгорание потушили водители, которые остановились помочь.

Что известно о пострадавших

По предварительным данным, погибли 2 человека.

Одного водителя отвезли в больницу.

Другому водителю оказывали помощь на месте происшествия.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Движение по трассе – затруднено.

Обратите внимание! Ночью на 6 февраля жуткое ДТП случилось с украинцами в Польше. В результате аварии погибли 6 человек, еще 5 – находятся в крайне тяжелом состоянии. Предварительная причина трагедии – водитель не справился с управлением.