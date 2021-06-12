Авто с номерами Подкопаевой переехало утят: гимнастка говорит, что не причастна

Сеть шокировало видео, на котором авто с номерными знаками олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой переехало утят в Киеве. Сама гимнастка уже отреагировала на инцидент.

Подкопаева заверила, что ни она лично, ни ее родные к инциденту не причастны. Впрочем, номерной знак АА9669СС действительно принадлежит спортсменке.

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По словам звездной гимнастки, этот номерной знак зарегистрирован на ее автомобиль Lexus. В то же время водитель, который переехал утят, находился за рулем Mercedes.

Сейчас я и все члены моей семьи в США, где мои дети заканчивают учебный год. В день инцидента я находилась в тренировочном гимнастическом лагере в штате Теннесси,

– отметила Подкопаева.

Она не понимает, как ее номерной знак попал к злоумышленникам. В связи с этим женщина будет обращаться к правоохранителям. Вопрос уже изучают юристы спортсменки.

К своим сообщениям в соцсетях Подкопаева прикрепила фотографию своего автомобиля Lexus, на котором видны номерные знаки, о которых говорится.



Подкопаева показала свой Lexus с номерными знаками АА9669СС / Фото с инстаграма

Подкопаевой угрожают в соцсетях

В то же время гимнастка пожаловалась, что ее семья получила много сообщений с угрозами и осуждением. "Мы с любовью относимся к животным", – подчеркнула Подкопаева.

И подчеркнула, что осуждает действия водителя Mercedess и приложит максимум усилий, чтобы установить его личность. Звезда надеется, что в этом ей поможет общественность.