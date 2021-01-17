Автомобиль застрял в замерзшем озере Киева: впечатляющее видео
В Киевском озере застрял автомобиль / Скриншот с видео
В Днепровском районе Киева в озеро заехал автомобиль. Он застрял в водоеме.
Транспортное средство пришлось вытаскивать. Об этом сообщили на фейсбук-странице "Киев Оперативный".
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Как произошел инцидент
"Ничего такого, просто водитель Volkswagen пытался покататься на авто по озеру", – написали в публикации.
Что происходит сейчас
Сейчас о пострадавших ничего неизвестно. Автомобиль полуподтопленным стоит у берега озера. Его пытаются вытащить.
Автомобиль застрял в озере Киева: смотрите видео
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