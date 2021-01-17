В Днепровском районе Киева в озеро заехал автомобиль. Он застрял в водоеме.

Транспортное средство пришлось вытаскивать. Об этом сообщили на фейсбук-странице "Киев Оперативный".

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Как произошел инцидент

"Ничего такого, просто водитель Volkswagen пытался покататься на авто по озеру", – написали в публикации.

Что происходит сейчас

Сейчас о пострадавших ничего неизвестно. Автомобиль полуподтопленным стоит у берега озера. Его пытаются вытащить.

Автомобиль застрял в озере Киева: смотрите видео

Другие инциденты, которые произошли зимой: кратко

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В Запорожской области рыбак провалился под лед. Чтобы вытащить мужчину из холодной воды, пришлось вызвать спасателей.

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