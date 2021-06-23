По предварительной информации, женщину, которая не могла ровно идти, но села за руль, увидел один из участников дорожного движения. Именно он вызвал патрульных и ехал за нарушительницей ПДД.
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Вскоре машину женщины остановили правоохранители.
От теста на драгере отказалась
- Понять, что водительница находится в состоянии алкогольного опьянения, полицейским было очень легко. Поскольку автовладелица вела себя слишком типично. Кроме того, от нее воняло перегаром.
- Судя по записи разговора женщины с правоохранителями, она еле стояла на ногах. Для того, чтобы находиться в вертикальном положении, она держалась за дверцу.
- Инспекторам полиции нарушительница хамила и предлагала им "ловить преступников".
В пребывании за рулем в нетрезвом состоянии водительница машины не призналась. Проходить проверку с помощью драгера нарушительница отказалась. Поэтому в отношении нее составили соответствующий протокол.
Если суд признает женщину виновной в нетрезвом управлении, ей грозит до 17 тысяч гривен штрафа. Кроме того, служители Фемиды могут забрать у нее права на год.
Пришлось ли полицейским вызывать эвакуатор, неизвестно. Вероятно, к женщине приезжал ее муж, которому могли передать управление транспортным средством.
Смотрите видео общения патрульных с нетрезвой водительницей: