По предварительной информации, женщину, которая не могла ровно идти, но села за руль, увидел один из участников дорожного движения. Именно он вызвал патрульных и ехал за нарушительницей ПДД.

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Вскоре машину женщины остановили правоохранители.

От теста на драгере отказалась

Понять, что водительница находится в состоянии алкогольного опьянения, полицейским было очень легко. Поскольку автовладелица вела себя слишком типично. Кроме того, от нее воняло перегаром.

Судя по записи разговора женщины с правоохранителями, она еле стояла на ногах. Для того, чтобы находиться в вертикальном положении, она держалась за дверцу.

Инспекторам полиции нарушительница хамила и предлагала им "ловить преступников".

В пребывании за рулем в нетрезвом состоянии водительница машины не призналась. Проходить проверку с помощью драгера нарушительница отказалась. Поэтому в отношении нее составили соответствующий протокол.

Если суд признает женщину виновной в нетрезвом управлении, ей грозит до 17 тысяч гривен штрафа. Кроме того, служители Фемиды могут забрать у нее права на год.

Пришлось ли полицейским вызывать эвакуатор, неизвестно. Вероятно, к женщине приезжал ее муж, которому могли передать управление транспортным средством.

Смотрите видео общения патрульных с нетрезвой водительницей: