В Белой Церкви копы поймали за рулем крайне нетрезвую и скандальную женщину: видео 18+

Очередную водительницу, которая находилась за рулем в пьяном виде, остановили патрульные Белой Церкви ночью 22 июня. Женщина еле держалась на ногах, однако пыталась рассказать правоохранителям, что ничего не нарушала.

По предварительной информации, женщину, которая не могла ровно идти, но села за руль, увидел один из участников дорожного движения. Именно он вызвал патрульных и ехал за нарушительницей ПДД.

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Вскоре машину женщины остановили правоохранители.

От теста на драгере отказалась

Понять, что водительница находится в состоянии алкогольного опьянения, полицейским было очень легко. Поскольку автовладелица вела себя слишком типично. Кроме того, от нее воняло перегаром.

Судя по записи разговора женщины с правоохранителями, она еле стояла на ногах. Для того, чтобы находиться в вертикальном положении, она держалась за дверцу.

Инспекторам полиции нарушительница хамила и предлагала им "ловить преступников".

В пребывании за рулем в нетрезвом состоянии водительница машины не призналась. Проходить проверку с помощью драгера нарушительница отказалась. Поэтому в отношении нее составили соответствующий протокол.

Если суд признает женщину виновной в нетрезвом управлении, ей грозит до 17 тысяч гривен штрафа. Кроме того, служители Фемиды могут забрать у нее права на год.

Пришлось ли полицейским вызывать эвакуатор, неизвестно. Вероятно, к женщине приезжал ее муж, которому могли передать управление транспортным средством.

Смотрите видео общения патрульных с нетрезвой водительницей: