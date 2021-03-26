В Белой Церкви 25 марта мать с 2 детьми жарили зефир на вечном огне в парке Славы. Дети бросали в пламя листья, веточки и развлекались. Их мать все снимала на видео и смеялась.

В это время их тоже снимали на видео и опубликовали его в местном телеграм-канале "Белая Церковь – без табу". Это сделал несовершеннолетний парень, который не решился подойти к этой семье и сделать замечание взрослой женщине.

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Мама учит глупостям

Видео разлетелось сетью и возмутило людей – ведь этот огонь не место для пикника. Он символизирует память о погибших в войне.

Автор статьи в телеграм пишет, что в городе достаточное количество детских площадок – можно найти развлечения для детей.

А тут мама учит детей глупостям,

– говорится в сообщении.

Кадрами заинтересовались и в полиции – там будут выяснять все факты и дадут правовую оценку инциденту.

В Белой Церкви мать с детьми устроила пикник на вечном огне: смотрите видео