Повалил и начал душить: взрослый мужчина напал на 14-летнюю девушку в Белой Церкви
В Белой Церкви Киевской области 1 апреля мужчина совершил нападение на незнакомую 14-летнюю девушку. Он в этот момент был пьян. После задержания злоумышленник не смог объяснить, почему вдруг повалил, а затем начал душить случайную прохожую.
Источник:полиция Белой Церкви
58-летний мужчина до нападения ссорился со своей спутницей. В его крови обнаружили 1,37 промилле алкоголя.
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Результат анализа на содержание алкоголя в крови / Фото полиции Белой Церкви
Подробнее об инциденте
Как рассказала полиции пострадавшая, она проходила мимо ссорившейся пары. Затем мужчина прекратил спор и напал на нее.
О самом инциденте полицию сообщил 35-летний сотрудник Государственной службы охраны. Он вместе с другими прохожими задержал злоумышленника и ждал приезда правоохранителей.
Злоумышленник после задержания прохожими / Фото полиции Белой Церкви
Что грозит за это правонарушение
Полиция открыла производство по статье о хулиганстве. Если вину подозреваемого докажут, ему могут грозить различные наказания:
- штраф от 8,5 до 17 тысяч гривен;
- 6 месяцев тюрьмы;
- 2 года условного заключения.
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