В Белой Церкви Киевской области 1 апреля мужчина совершил нападение на незнакомую 14-летнюю девушку. Он в этот момент был пьян. После задержания злоумышленник не смог объяснить, почему вдруг повалил, а затем начал душить случайную прохожую.

58-летний мужчина до нападения ссорился со своей спутницей. В его крови обнаружили 1,37 промилле алкоголя.

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Результат анализа на содержание алкоголя в крови / Фото полиции Белой Церкви

Подробнее об инциденте

Как рассказала полиции пострадавшая, она проходила мимо ссорившейся пары. Затем мужчина прекратил спор и напал на нее.

О самом инциденте полицию сообщил 35-летний сотрудник Государственной службы охраны. Он вместе с другими прохожими задержал злоумышленника и ждал приезда правоохранителей.



Злоумышленник после задержания прохожими / Фото полиции Белой Церкви

Что грозит за это правонарушение

Полиция открыла производство по статье о хулиганстве. Если вину подозреваемого докажут, ему могут грозить различные наказания:

штраф от 8,5 до 17 тысяч гривен;

6 месяцев тюрьмы;

2 года условного заключения.

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