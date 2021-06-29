В Белой Церкви мужчина повредил полицейским авто и угрожал ножом: видео

Многим экипажам патрульной полиции Белой Церкви пришлось применять силы против мужчины, который нарушал покой соседей и представлял собой опасность для окружающих. Инцидент произошел 26 июня на улице Леваневского.

О мужчине, который неадекватно себя ведет, патрульные узнали от местной жительницы. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный бродит по подъезду и сильно стучится в двери квартир.

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Также, по словам заявительницы, злоумышленник угрожал ее соседу ножом.

Работали спецназовцы

После конфликта между двумя мужчинами в подъезде дома злоумышленник побежал в неизвестном направлении.

Во время побега злоумышленник ножом поцарапал машину патрульной полиции, которая стояла неподалеку от дома.

Патрульные и бойцы взвода ТОР обследовали территорию неподалеку от места преступления. Они увидели мужчину, похожего на правонарушителя.

Когда подозреваемый заметил правоохранителей, он достал нож и начал кричать, что покончит с жизнью.

На все уговоры спрятать оружие и успокоиться мужчина никак не реагировал. Поэтому правоохранителям пришлось отбирать нож силой. Злоумышленника задержали.

На место происшествия вызвали следователей, которые задокументировали инцидент. Как именно квалифицировали произошедшее полицейские, пока неизвестно.

Смотрите видео задержания мужчины с ножом в Белой Церкви: