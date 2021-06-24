Как отметили патрульные, инцидент произошел 23 июня на улице Молодежной. К копам обратились местные жители, которые увидели женщину, которая звала на помощь из окна многоэтажки.

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Когда на место прибыли инспекторы полиции, они увидели беременную, которая имела намерение покончить с собой.

Увидела врачей и побежала прыгать

Полицейские пытались уговорить женщину не прыгать с высоты. Однако та, как только увидела медиков скорой, побежала к балкону.

Женщина собиралась нырнуть вниз, но в последний момент полицейские схватили ее за руку и затащили в комнату.

Медики отметили, что у гражданки произошла предродовая депрессия.

Правоохранители хотели уговорить женщину пройти в карету скорой, однако та никак не реагировала на слова патрульных. Впоследствии женщину отнесли вниз медики и один из полицейских.

Сейчас жизни и здоровью матери и ребенка ничего не угрожает.

Смотрите видео спасения беременной в Белой Церкви: