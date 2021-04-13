Рядом с Белой Церковью Киевской столкнулись бензовоз и легковой автомобиль. Это случилось на 87 километре дороги Киев — Одесса. Два автомобиля сильно повреждены и есть пострадавшие.

Легковой автомобиль отбросило на несколько десятков метров. Патрульные начали заниматься регулированием движения у места аварии.

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На дороге столкнулись Mercedes-Benz и легковушка Lada Kalin. Причины ДТП не сообщаются. На месте инцидента работали медики и спасатели. Также туда прибыли следователи, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.



Легковушка после столкновения с бензовозом / Фото патрульной полиции Киевской области

Как сообщает ТСН, водитель легковушки пострадал и был госпитализирован. Также с ним был пассажир, который не получил значительных травм и смог выбраться из автомобиля сам. Водитель бензовоза не пострадал.



Бензовоз после аварии под Белой Церковью / Фото патрульной полиции Киевской области

Он выскочил на мою полосу и пошел мне на таран. Я сколько смог – столько дал вправо,

– рассказал водитель бензовоза.

Еще он рассказал, что автомобиль врезался в его правое колесо. Это также видно по фото транспорта после аварии.

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