При этом клев на водохранилище почти отсутствует, что свидетельствует об очень существенном уменьшении популяции фауны. Вследствие уничтожения рыбы из-за экологической катастрофы фактически каждые 3 – 5 шагов на берегу можно увидеть кучи мертвых рыб.

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Вполне вероятно, что аналогичную ситуацию можно увидеть и ниже по течению Днепра, а не только на территории Киевского водохранилища.

Возможен ядовитый выброс из Беларуси



Мертвую рыбу на Киевском водохранилище можно увидеть повсюду / Фото из твиттера Orwell was right

Как отметил в твиттере активист с ником Orwell was right, он прошел по берегу несколько километров, но везде видел одну и ту же ситуацию.

Также, ссылаясь на слова работника ГЭС, пользователь отметил, что ранее ветер пригнал к берегам моря тонны мертвой рыбы.

Причины подобного мора рыб остаются неизвестными. Но, по мнению экспертов, это никак не связано с погодными условиями.



Погибли не только маленькие рыбки / Фото из твиттера Orwell was right

Химия с полей – нет. Нет вдоль КВХ полей. По крайней мере с такими объемами химикатов, чтобы убить целое море. Заводов (украинских) там нет. По моему мнению, это мог быть какой-то ядовитый выброс, но с территории Беларуси. Больше не вижу откуда,

– подчеркнул активист.



Точные причины экологической катастрофы неизвестны / Фото из твиттера Orwell was right