Масштабная экологическая катастрофа: берег Киевского водохранилища завален мертвой рыбой – фото

Последствия чрезвычайной ситуации увидели рыбаки и активисты, побывавшие на территории Киевского моря. Они утверждают, что все побережье водоема усеяно мертвой рыбой.

При этом клев на водохранилище почти отсутствует, что свидетельствует об очень существенном уменьшении популяции фауны. Вследствие уничтожения рыбы из-за экологической катастрофы фактически каждые 3 – 5 шагов на берегу можно увидеть кучи мертвых рыб.

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Вполне вероятно, что аналогичную ситуацию можно увидеть и ниже по течению Днепра, а не только на территории Киевского водохранилища.

Возможен ядовитый выброс из Беларуси



Мертвую рыбу на Киевском водохранилище можно увидеть повсюду / Фото из твиттера Orwell was right

Как отметил в твиттере активист с ником Orwell was right, он прошел по берегу несколько километров, но везде видел одну и ту же ситуацию.

Также, ссылаясь на слова работника ГЭС, пользователь отметил, что ранее ветер пригнал к берегам моря тонны мертвой рыбы.

Причины подобного мора рыб остаются неизвестными. Но, по мнению экспертов, это никак не связано с погодными условиями.



Погибли не только маленькие рыбки / Фото из твиттера Orwell was right

Химия с полей – нет. Нет вдоль КВХ полей. По крайней мере с такими объемами химикатов, чтобы убить целое море. Заводов (украинских) там нет. По моему мнению, это мог быть какой-то ядовитый выброс, но с территории Беларуси. Больше не вижу откуда,

– подчеркнул активист.



Точные причины экологической катастрофы неизвестны / Фото из твиттера Orwell was right