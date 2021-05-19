Свидетели инцидента утверждают, что конфликт спровоцировал курьер Glovo, который крайне грубо нарушил правила дорожного движения. На замечание о необходимости адекватно управлять транспортным средством водитель мопеда отреагировал, судя по всему, не очень корректно.

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Драка произошла на светофоре, когда водители ждали разрешенного для движения сигнала.

Что известно о драке с участием курьера Glovo в Киеве

Точная причина потасовки между владельцем Skoda Octavia и водителем скутера неизвестна. По предварительным данным, курьер Glovo должен был пропустить машину на одном из перекрестков, однако не сделал этого.

Уже после создания аварийной ситуации водители встретились на светофоре на улице Ивана Миколайчука.

Запись, которую сделал один из участников движения, начинается с момента, когда водитель Skoda ударил оппонента. Впрочем, утверждать, что драку начал именно владелец автомобиля, нельзя.

Получив легкий удар, мужчина на скутере достаточно сильно ударил водителя машины.

После кратковременной стычки курьер скрылся с места происшествия. Вызвал ли пострадавший полицию и обращался ли в "скорую" – неизвестно.

Смотрите видео драки между курьером Glovo и владельцем Skoda в Киеве: