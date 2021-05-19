Свидетели инцидента утверждают, что конфликт спровоцировал курьер Glovo, который крайне грубо нарушил правила дорожного движения. На замечание о необходимости адекватно управлять транспортным средством водитель мопеда отреагировал, судя по всему, не очень корректно.
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Драка произошла на светофоре, когда водители ждали разрешенного для движения сигнала.
Что известно о драке с участием курьера Glovo в Киеве
- Точная причина потасовки между владельцем Skoda Octavia и водителем скутера неизвестна. По предварительным данным, курьер Glovo должен был пропустить машину на одном из перекрестков, однако не сделал этого.
- Уже после создания аварийной ситуации водители встретились на светофоре на улице Ивана Миколайчука.
- Запись, которую сделал один из участников движения, начинается с момента, когда водитель Skoda ударил оппонента. Впрочем, утверждать, что драку начал именно владелец автомобиля, нельзя.
- Получив легкий удар, мужчина на скутере достаточно сильно ударил водителя машины.
После кратковременной стычки курьер скрылся с места происшествия. Вызвал ли пострадавший полицию и обращался ли в "скорую" – неизвестно.
Смотрите видео драки между курьером Glovo и владельцем Skoda в Киеве: