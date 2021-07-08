Мать пострадавшего утверждает, что мальчик просто проходил мимо собаки, не делал резких движений и не кричал. Лабрадор якобы просто набросился на ребенка и укусил его за бедро.
Смотрите также На Львовщине 9-летний мальчик попал в реанимацию после укуса змеи
Владелец собаки в это время спокойно курил кальян и никак не реагировал на агрессивное поведение животного.
Вместо извинений угрожал полицией
Следы от укуса лабрадора / Фото "NEW Русановка"
- По словам женщины, когда владелец собаки услышал замечания и недовольство свидетелей, он начал хамить. Кроме того, мужчина почему-то решил угрожать пострадавшим вызовом полиции.
- Пока участники конфликта выясняли отношения, лабрадор набросился на человека, проезжавшего мимо на самокате.
За это время, мы выслушали сколько наград у собаки, как ребенок спровоцировал собаку, мы не там шли, врем, но только не извинения и вопрос о самочувствии. Когда подтянулись свидетели, и мужчина понял, что полицию мы все же намерены ждать, начал уходить.
Мы последовали за ним, еще раз предложили дождаться полицию и сфотографировали. В ответ услышали много гадостей и громкую бессвязную речь,
– написала в сообществе "NEW Русановка" Евгения Луковникова.
Владелец собаки вел себя довольно грубо / Фото "NEW Русановка"
В комментариях к сообщению свидетели отметили, что владелец пса долгое время употреблял пиво и курил кальян, а пока он отдыхал лабрадор постоянно пытался на кого-то напасть. Когда же собака набросилась на ребенка, мужчина, вероятно, уже не мог его удерживать из-за алкогольного опьянения.
Жители Березняков и Русановки также подчеркнули, что постоянно замечают опасных собак, которых выгуливают без намордника.