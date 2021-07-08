Пока владелец курил кальян: на Березняках в Киеве лабрадор покусал маленького мальчика – фото

Чрезвычайный инцидент произошел под пешеходным мостом на Русановке в Днепровском районе столицы вечером 7 июля. Коренастый лабрадор, которого хозяин выгуливал без намордника, набросился на ребенка и укусил его.

Мать пострадавшего утверждает, что мальчик просто проходил мимо собаки, не делал резких движений и не кричал. Лабрадор якобы просто набросился на ребенка и укусил его за бедро.

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Владелец собаки в это время спокойно курил кальян и никак не реагировал на агрессивное поведение животного.

Вместо извинений угрожал полицией



Следы от укуса лабрадора / Фото "NEW Русановка"

По словам женщины, когда владелец собаки услышал замечания и недовольство свидетелей, он начал хамить. Кроме того, мужчина почему-то решил угрожать пострадавшим вызовом полиции.

Пока участники конфликта выясняли отношения, лабрадор набросился на человека, проезжавшего мимо на самокате.

За это время, мы выслушали сколько наград у собаки, как ребенок спровоцировал собаку, мы не там шли, врем, но только не извинения и вопрос о самочувствии. Когда подтянулись свидетели, и мужчина понял, что полицию мы все же намерены ждать, начал уходить.

Мы последовали за ним, еще раз предложили дождаться полицию и сфотографировали. В ответ услышали много гадостей и громкую бессвязную речь,

– написала в сообществе "NEW Русановка" Евгения Луковникова.



Владелец собаки вел себя довольно грубо / Фото "NEW Русановка"

В комментариях к сообщению свидетели отметили, что владелец пса долгое время употреблял пиво и курил кальян, а пока он отдыхал лабрадор постоянно пытался на кого-то напасть. Когда же собака набросилась на ребенка, мужчина, вероятно, уже не мог его удерживать из-за алкогольного опьянения.

Жители Березняков и Русановки также подчеркнули, что постоянно замечают опасных собак, которых выгуливают без намордника.