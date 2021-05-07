Всех посетителей и работников торгового центра срочно эвакуировали на улицу. На месте происшествия работают бойцы ГСЧС и врачи скорой.

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На вызов о пожаре приехали 4 машины спасателей. Они фактически заблокировали движение по проспекту Павла Тычины и Днепровской набережной.

Что известно о пожаре в паркинге Silver Breeze в Киеве

Как отметила в комментарии 24 канала начальник отдела связей со средствами массовой информации и и работы с общественностью Светлана Водолага, на территории паркинга загорелся автомобиль.

Сейчас спасатели пытаются потушить пожар. Перекинулся ли огонь на другие машины, неизвестно.

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

Из-за чего именно произошел пожар, выясняют правоохранители.

Очевидцы возгорания говорят, что машину подожгли. Люди слышали громкий хлопок, после чего автомобиль загорелся.

Смотрите видео тушения пожара в подземном паркинге ТЦ Silver Breeze на Березняках: