Всех посетителей и работников торгового центра срочно эвакуировали на улицу. На месте происшествия работают бойцы ГСЧС и врачи скорой.
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На вызов о пожаре приехали 4 машины спасателей. Они фактически заблокировали движение по проспекту Павла Тычины и Днепровской набережной.
Что известно о пожаре в паркинге Silver Breeze в Киеве
Как отметила в комментарии 24 канала начальник отдела связей со средствами массовой информации и и работы с общественностью Светлана Водолага, на территории паркинга загорелся автомобиль.
- Сейчас спасатели пытаются потушить пожар. Перекинулся ли огонь на другие машины, неизвестно.
- В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.
Из-за чего именно произошел пожар, выясняют правоохранители.
Очевидцы возгорания говорят, что машину подожгли. Люди слышали громкий хлопок, после чего автомобиль загорелся.
Смотрите видео тушения пожара в подземном паркинге ТЦ Silver Breeze на Березняках: