Чрезвычайное происшествие произошло вечером 21 апреля на проспекте Павла Тычины. Между местным жителем и нетрезвым мужчиной произошел серьезный конфликт.

В результате чего мужчины поссорились и начали драться, неизвестно. Закончилось все довольно серьезными ранениями одного из участников драки и задержанием другого.

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Как утверждают свидетели происшествия, конфликт между мужчинами произошел во время распития спиртных напитков.

Госпитализировали обоих

По предварительным данным, во время словесной перепалки ром разбил одну из бутылок и ударил ею мужчину в район печени.

Раненый также не остался в стороне и начал бить оппонента. После нескольких ударов по голове ром оказался на газоне. На него упал и второй участник драки.

Вместе с одним из очевидцев мужчины держали мужчину, который держал бутылки и пытался вырваться.



В результате драки оба мужчины оказались в больнице / Фото dtp.kiev.ua

На место происшествия прибыли медики скорой и полицейские. Врачи решили, что оба мужчины нуждаются в госпитализации.

По факту драки с ранеными следователи открыли уголовное производство. Как именно правоохранители квалифицировали инцидент, пока неизвестно.

Смотрите видео драки мужчин на Березняках: