Надзвичайна подія сталася ввечері 21 квітня на проспекті Павла Тичини. Між місцевим мешканцем та нетверезим чоловіком стався серйозний конфлікт.

Внаслідок чого чоловіки посварилися та почали битися, невідомо. Закінчилося все досить серйозними пораненнями одного з учасників бійки та затриманням іншого.

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Як стверджують свідки події, конфлікт між чоловіками стався під час розпиття спиртних напоїв.

Госпіталізували обох

За попередніми даними, під час словесної перепалки ром розбив одну з пляшок та вдарив нею чоловіка в район печінки.

Поранений також не залишився у стороні та почав бити опонента. Після кількох ударів по голові ром опинився на газоні. На нього впав і другий учасник бійки.

Разом з одним з очевидців чоловіки тримали чоловіка, який тримав пляшки та намагався вирватися.



Внаслідок бійки обидва чоловіки опинилися у лікарні / Фото dtp.kiev.ua

На місце події прибули медики швидкої та поліцейські. Лікарі вирішили, що обидва чоловіки потребують госпіталізації.

За фактом бійки з пораненими слідчі відкрили кримінальне провадження. Як саме правоохоронці кваліфікували інцидент, наразі невідомо.

Дивіться відео бійки чоловіків на Березняках: