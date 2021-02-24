Чергова аварія за участю мопеда, на якому їхав кур'єр відомої компанії, сталася 23 лютого на Дніпровській небережній у Києві. Мопед Yamaha, яким керував водій без прав, врізався у легковик Peugeot на пішохідному переході.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, однак ситуація могла скластися куди гіршою і для водія двоколесного транспорту, і для його пасажира з рюкзаком Glovo.

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Водій легковика, судячи з повідомлення патрульній поліції Києва, правил дорожнього руху не порушував.

Їхав тротуаром без прав

Як з'ясували інспектори поліції, водій мопеда зібрав комбо порушень, однак загрожує йому всього лише невеличкий штраф – 510 гривень за керування транспортним засобом, не маючи на це прав, а також 340 гривень за скоєння ДТП.

На записі аварії, яку зробила камера спостереження, видно, що водій Peugeot, судячи з усього, їхав на миготливий зелений сигнал світлофору, але формально нічого не порушив.

Водій мопеда при цьому вирішив проїхати пішохідним переходом на власному транспорті, тому переднім колесом Yamaha зачепила "француза".

Виїхав на пішохідний перехід двоколесний транспорт, як стверджують свідки події, після їзди тротуаром.

Дивіться відео з місця зіткнення легковика та мопеда у Києві: