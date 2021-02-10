Тарифы на тепло и горячую воду для жителей Киева оставили такими же, как и в предыдущий отопительный сезон. Поэтому скидки на газ киевляне не получили.

Цены на отопление и горячую воду – не изменились с 2019 года. Об этом заявил директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

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Тарифы на коммуналку для киевлян

Централизованное отопление – 1654,41 гривны за гигакалорию;

Горячая вода – 97,89 гривны за кубометр.

Скидки нет

Лопатин отметил, что в январе сумма в платежках будет выше из-за отмены правительством так называемой "газовой скидки" в этом отопительном сезоне.

По словам директора, в января 2020 года сумма тарифа за централизованное отопление была уменьшена, так как природный газ подешевел на 18%. В этом году газ дорожает. поэтому такую скидку не предусмотрели.

Лопатин добавил, что в январе киевляне потребили на 10% больше тепла, чем в декабре 2020 года. Очевидно, из-за морозов.

Что этому предшествовало