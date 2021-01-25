Бежал через замерзший Днепр: в Киеве полиция поймала похитителя авто
Полиция поймала похитителя авто / Нацполиция
Патрульная полиция Киева рассказала о довольно необычной ситуации – копы хотели выписать мелкий штраф за нарушение ПДД, но водитель Lexus даже не остановился. Когда он заехал в бордюр, то выскочил из салона и побежал через замерзший Днепр.
Источник: Патрульная полиция Киева
Патрульные побежали за ним, предупредив коллег на другом берегу – выяснилось, что водитель похитил это авто и попался нарушая правила дорожного движения.
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В Киеве полиция поймала похитителя авто – детали
- На перекрестке проспекта Юрия Гагарина и улицы Владимира Сосюры патрульные заметили автомобиль, который нарушил правило – поехал прямо, там где необходимо было поворачивать.
- Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот и не думал останавливаться, вместе с тем значительно ускорился.
- Началось преследование, Lexus двигался в направлении Русановской набережной, на съезде водитель не справился с управлением и наехал на бордюр.
- Водитель оставил автомобиль и пустился в бега от инспекторов через замерзший Днепр.
- Патрульных это не остановило, они побежали за беглецом по льду на правый берег, а там его уже ждали несколько экипажей патрульных.
- На улице Набережно-Крещатицкая мужчину задержали.
Мужчина завладел автомобилем Lexus на улице Краковской: путем разбития стекла попал в салон и перепрограммировал бортовой компьютер автомобиля.
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