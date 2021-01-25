Патрульная полиция Киева рассказала о довольно необычной ситуации – копы хотели выписать мелкий штраф за нарушение ПДД, но водитель Lexus даже не остановился. Когда он заехал в бордюр, то выскочил из салона и побежал через замерзший Днепр.

Источник: Патрульная полиция Киева Патрульные побежали за ним, предупредив коллег на другом берегу – выяснилось, что водитель похитил это авто и попался нарушая правила дорожного движения. Читайте также В Киеве автобус сбил на пешеходе человека: видео (18+) В Киеве полиция поймала похитителя авто – детали На перекрестке проспекта Юрия Гагарина и улицы Владимира Сосюры патрульные заметили автомобиль, который нарушил правило – поехал прямо, там где необходимо было поворачивать.

Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот и не думал останавливаться, вместе с тем значительно ускорился.

Началось преследование, Lexus двигался в направлении Русановской набережной, на съезде водитель не справился с управлением и наехал на бордюр.

Водитель оставил автомобиль и пустился в бега от инспекторов через замерзший Днепр.

Патрульных это не остановило, они побежали за беглецом по льду на правый берег, а там его уже ждали несколько экипажей патрульных.

На улице Набережно-Крещатицкая мужчину задержали. Мужчина завладел автомобилем Lexus на улице Краковской: путем разбития стекла попал в салон и перепрограммировал бортовой компьютер автомобиля.