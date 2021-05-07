Суд оставил обвиняемого под стражей до вступления приговора в законную силу. Ему инкриминировали разбойные нападения на женщин.
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За что судили мужчину
26-летний злоумышленник напал на 2 женщин. Одну ударил камнями по голове, другой угрожал ножом. Поскольку они не могли ничего поделать, он отобрал украшения, деньги и другие ценные вещи.
Голосеевский райсуд Киева признал обвиняемого виновным в инкриминируемых преступлениях. Поэтому он проведет за решеткой 7 лет с конфискацией имущества.
Другие случаи в Киевской области
- Недавно в Белой Церкви спасли школьницу, которую 2 неизвестных мужчин напоили неизвестным веществом, после чего увезли в неизвестное место.
- В начале мая 2 мужчин отобрали у киевлянина почти 5 миллионов гривен. Они вытащили пострадавшего из авто и избили. После этого забрали сумку с деньгами и скрылись.
- В конце мая правоохранители задержали в столице банду иностранцев и лиц без гражданства, которые требовали деньги за вымышленные долги.