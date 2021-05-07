Суд оставил обвиняемого под стражей до вступления приговора в законную силу. Ему инкриминировали разбойные нападения на женщин.

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За что судили мужчину

26-летний злоумышленник напал на 2 женщин. Одну ударил камнями по голове, другой угрожал ножом. Поскольку они не могли ничего поделать, он отобрал украшения, деньги и другие ценные вещи.

Голосеевский райсуд Киева признал обвиняемого виновным в инкриминируемых преступлениях. Поэтому он проведет за решеткой 7 лет с конфискацией имущества.

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