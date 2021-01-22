Неизвестные 21 января срезали билборд с гербом украинской контрразведки, установленный возле посольства России в Киеве. Попытку его демонтажа фиксировали и раньше.

В Киеве сорвали билборд с гербом контрразведки

О демонтаже билборда вечером 21 января сообщил в фейсбуке глава одного из подразделений "Муниципальной стражи" Киева Сергей Бондарь. Впоследствии эту информацию подтвердил и активист и лидер организации "Общество будущего" Евгений Карась.

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Жители Соломенки заметили, что билборд с гербом контрразведки СБУ пытаются демонтировать.

После этого у посольства России в Киеве собрались активисты. Подрядчик, ответственный за демонтаж билборда, заявил, что он его и устанавливал.

По информации Vgorode, активистам удалось добиться ответа от него. Подрядчик заявил, что билборд вернут через неделю.

В столице демонтировали билборд с гербом контрразведки: видео

Другие попытки демонтажа билборда

По словам активистов, это не первая попытка демонтировать билборд. Коммунальщики пытались его снести еще 7 июля 2020 года.

Однако из-за сопротивления общественности билборд тогда все же вернули на место.

Справка. Билборд с гербом украинской контрразведки установили в День России в июне 2020 года. Он должен служить своеобразным напоминанием о том, что против сил российской оккупации существует противодействие в виде контрразведки Украины. Инициировала установление билборда СБУ.