В лісах навколо Києва за останні роки збільшилося поголів’я великих диких тварин, тож зустріти лосів, косуль чи, приміром, кабанів – це вже не є несподіванкою. Нещодавно лісники зняли на відео родину кумедних кабанів, які бігали по засніженому лісу.

Сімейку таких милих тварин зняв начальник відділення Національного природного парку "Голосіївський" Віталій Хрунов.

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Кабани бігали неподалік від Конча-Заспи. На жаль, не всіх тварин вдалося зняти, адже деякі поросята злякалися й втекли в іншу сторону.

Біля Києва у лісі зняли стадо диких кабанів: дивіться відео

Хрунов розповів, що кабани буває збираються у стадо й по 50 особин. Але їх не варто боятися.

Побутує думка, що дикі свині агресивні, але це не так. Зазвичай вони полохливі і тікають від людей. Лише коли є маленькі поросята, то свиноматка може бути небезпечна,

— пояснив лісник.

Також він розповів чим харчуються таки тварини.

У лісах в парку багато дубів, і саме жолуді є улюбленими харчами для козуль та кабанів. Водночас навіть у "неврожайні" роки тварини не бідують, бо лісники щоліта заготовлюють спеціальні віники, сіно та солонці. Крім того, межі парку пильно охороняють від браконьєрів, тож тварини відчувають себе у безпеці.