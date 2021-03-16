Більше не Російська: у Києві на Дарниці міняють назву вулиці
У Києві у Дарницькому районі нарешті міняють таблички із назвою вулиці "Російська". Київрада ще влітку 2020 року ухвалила рішення про нову назву цього топоніму.
Источник:24 канал
Вулиця тепер має ім’я героя сучасної російсько-української війни Юрія Литвинського. Він загинув на Донбасі від кулі російського снайпера.
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Нові адресні покажчики
Комунальники зняли таблички зі старою назвою – "вулиця Російська" та прикріпили на будинках нові.
На сторінці КП "Керуюча компанія Дарницького району міста Києва" у фейсбуці зазначають, що таблички поміняли на тих спорудах, які обслуговує їх підприємство.
Вулицю перейменували торік
Зазначимо, що рішення про перейменування цієї вулиці Київрада ухвалила 28 липня 2020 року.
Вулиця Російська у Дарницькому районі пролягає від вулиці Ревуцького до Россошанської вулиці. Її перейменовано на честь Литвинського Юрія Олексійовича,
– йшлося у повідомленні пресслужби КМДА.
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