Біля пивного магазину в Києві сталася наджорстока масова бійка: відео 18+
Ввечері 7 лютого між відвідувачами магазину "Пивна лавка" на вулиці Щербаківського у Києві стався конфлікт. Призвів він до ножового поранення та численних тілесних ушкоджень серед його учасників.
Источник:Київ оперативний
Через що саме стався конфлікт, який призвів до тяжких наслідків, наразі невідомо. Втім, бійка, в якій брали участь представники різних компаній, була по-справжньому жорстокою.
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Що відомо про масову бійку біля "Пивної лавки" у Києві
- Конфлікт, який закінчився різаниною, стався близько 23:05.
- Чоловіки, які щось не поділили між собою, почали битися кулаками та ногами.
- За мить у бійці вже брали участь щонайменше 6 осіб.
Коли активна частина зіткнення між кількома компаніями скінчилася, один з чоловіків почав осідати на землю. Очевидці події викликали постраждалому швидку.
У вкрай важкому стані чоловіка госпіталізували.
На місці інциденту працювали поліцейські. За фактом різанини відкрили кримінальну справу. Слідчі дії продовжуються.
Дивіться відео бійки з різаниною у Києві (18+):
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