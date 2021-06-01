Ко всему перечню эпатажных действий женщины добавляется еще одно. Недавно правоохранители не дальше ей совершить самоубийство.
Предыстория В Киеве блогерша с друзьями устроили погром в отеле: полиция возбудила дело
Что известно о попытке самоубийства
- Девушка была в нетрезвом состоянии: она залезла на мост и хотела покончить с собой.
- Причиной поступка стало якобы неразделенная любовь.
- Патрульные успели остановить девушку: они спасли ее.
- Женщина в экипаже даже пыталась поговорить с Марией по душам.
- Впоследствии девушка успокоилась, отказалась от помощи медиков и пошла домой.
Скандал с погромом с участием блогера: коротко
- Компания блогеров заселились в гостиничный номер и разгромили его.
- Они все были настолько пьяны, что едва держались на ногах.
- Когда на место приехала полиция, блогерша Мария решила, что получит свободу, если покажет правоохранителям грудь.
- Из номера они "выселялись" в наручниках и поехали в участок.
- На компанию возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.