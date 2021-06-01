Ко всему перечню эпатажных действий женщины добавляется еще одно. Недавно правоохранители не дальше ей совершить самоубийство.

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Что известно о попытке самоубийства

Девушка была в нетрезвом состоянии: она залезла на мост и хотела покончить с собой.

Причиной поступка стало якобы неразделенная любовь.

Патрульные успели остановить девушку: они спасли ее.

Женщина в экипаже даже пыталась поговорить с Марией по душам.

Впоследствии девушка успокоилась, отказалась от помощи медиков и пошла домой.

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