Ко всему перечню эпатажных действий женщины добавляется еще одно. Недавно правоохранители не дальше ей совершить самоубийство.

Предыстория В Киеве блогерша с друзьями устроили погром в отеле: полиция возбудила дело

Что известно о попытке самоубийства

  • Девушка была в нетрезвом состоянии: она залезла на мост и хотела покончить с собой.
  • Причиной поступка стало якобы неразделенная любовь.
  • Патрульные успели остановить девушку: они спасли ее.
  • Женщина в экипаже даже пыталась поговорить с Марией по душам.
  • Впоследствии девушка успокоилась, отказалась от помощи медиков и пошла домой.

Скандал с погромом с участием блогера: коротко

  • Компания блогеров заселились в гостиничный номер и разгромили его.
  • Они все были настолько пьяны, что едва держались на ногах.
  • Когда на место приехала полиция, блогерша Мария решила, что получит свободу, если покажет правоохранителям грудь.
  • Из номера они "выселялись" в наручниках и поехали в участок.
  • На компанию возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.