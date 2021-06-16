Впрочем, похоже на то, что люди начали от нее отписываться. 15 июня за страницей в инстаграме следили 390 человек, а на следующий день уже 355.

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За что попала в базу "Миротворца"

На сайте Миротворца отмечается, что Диана, которой исполнилось 18 проявила неуважение к государственным символам Украины и приняла участие в акте гуманитарной агрессии против Украины.

Ранее на сайте 24 канала писали, что Диана стала очередной блогершей, которая решила проявить ненависть к украинскому языку. На одной из фотографий, которые показала в инстаграме девушка написала, что "нах*й бы запретила украинский язык".



Скандальная сториз 18-летней девушки / Скриншот

Кроме этого, Диана публиковала в сториз запись разговора в телеграме, где она объясняет кому-то, что ее фамилия Калеганова – российская. "Я русская, со мной Бог", – говорит она.

Извинилась

Впоследствии Калеганова заявила в видео, что хочет извиниться перед людьми, которые "топят за украинский язык без всякого фанатизма, национализма и такого другого". В то же время девушка пожаловалась на то, что ей угрожают в соцсетях. Мол, неизвестные пишут и звонят не только ей, но и ее матери.



Судя по количеству подписчиков, особой популярностью блогерша не пользуется / Скриншот из инстаграма

Что известно об этой девушке