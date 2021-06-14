Это произошло, вероятно, во время очередной гулянки. Пока неизвестно пострадала ли квартира или гостиничный номер, в котором собрались молодые люди.
К теме Эскорт, стрельба и разбой квартир: что известно о киевской 18-летней блогерше Марии Семеновой
Якобы принимала наркотики
Мария включила трансляцию и, сидя на кровати, употребила что-то с банковской карточки и запила это из бутылки какого-то алкоголя. Что именно выпила девушка – не ясно, но в комментариях люди пишут, что это наркотики.
Новая выходка киевской блогера Марии Семеновой: смотрите видео издания "Сегодня" (18+)
Что известно о проделках блогера
- Девушке недавно исполнилось 18 лет.
- В марте 2021 года она "прославилась" тем, что размахивала на улице пистолетом и случайно выстрелила в воздух. В этот же день Мария устроила погром в съемной квартире.
- 1 июня 2021 года блогерша повторила свой "подвиг". На этот раз пострадал номер в гостинице. Она с друзьями поломала постель, плазму, залила алкоголем пол, раскрасила ванну. Когда на вызов прибыла полиция, Мария заявила, что это сделали не они. Молодые люди были очень пьяными.
- Девушка предлагала полиции показать собственную грудь, чтобы они их отпустили. Впрочем, всех дебоширов доставили в участок.
- Все свои выходки девушка записывает на видео и выкладывает их в соцсетях.
- После того, как ее страницу в инстаграме закрыли, девушка угрожала, что совершит самоубийство.