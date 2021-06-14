Это произошло, вероятно, во время очередной гулянки. Пока неизвестно пострадала ли квартира или гостиничный номер, в котором собрались молодые люди.

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Якобы принимала наркотики

Мария включила трансляцию и, сидя на кровати, употребила что-то с банковской карточки и запила это из бутылки какого-то алкоголя. Что именно выпила девушка – не ясно, но в комментариях люди пишут, что это наркотики.

Новая выходка киевской блогера Марии Семеновой: смотрите видео издания "Сегодня" (18+)

Что известно о проделках блогера