Накануне Международного дня защиты детей полицейские привезли Богданчику подарки – маленькую форму и игрушечный полицейский мотоцикл. Возможно он действительно станет правоохранителем, когда вырастет.
Подробно об этом На Киевщине разыскали 2-летнего мальчика: все об исчезновении
Родители теперь не отходят ни на шаг
По словам главы полиции Киевщины Андрея Небытова, родители теперь ни на шаг не отходят от сына, так как на собственном опыте осознали, что ребенок – это самое дорогое.
Полиция приехала в гости к ребенку, которого разыскали в апреле / Фото Нацполиции
Богданчику подарили форму и мотоцикл / Фото Нацполиции
Как потерялся Богданчик
- В селе Раговка Вышгородского района Киевской области, 14 апреля исчез 2-летний мальчик Богдан Униченко.
- Он пошел вместе с отцом в лес, а когда возвращался домой сам, то заблудился.
- Ребенка искали в течение всей ночи.
- Мальчика искали около 240 человек. Правоохранители обошли двор, проверили заброшенные здания и колодцы.
- К поискам привлекли вертолет.
- Примерно в обед 15 апреля Богдана нашли. Он был истощен, но невредим.