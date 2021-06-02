Двухлетнего Богдана, потерявшегося в апреле на Киевщине, "приняли" в ряды полиции: милые фото

Такие истории вдохновляют. В апреле все проникались судьбой двухлетнего Богдана Униченко, который потерялся и ночевал в лесу. К счастью, ребенка нашли правоохранители. Кажется, они не могут забыть малыша, потому что решили прийти к нему в гости через месяц. Мальчика даже "приняли" в ряды полиции.

Накануне Международного дня защиты детей полицейские привезли Богданчику подарки – маленькую форму и игрушечный полицейский мотоцикл. Возможно он действительно станет правоохранителем, когда вырастет.

Подробно об этом На Киевщине разыскали 2-летнего мальчика: все об исчезновении

Родители теперь не отходят ни на шаг

По словам главы полиции Киевщины Андрея Небытова, родители теперь ни на шаг не отходят от сына, так как на собственном опыте осознали, что ребенок – это самое дорогое.

Полиция приехала в гости к ребенку, которого разыскали в апреле / Фото Нацполиции

Богданчику подарили форму и мотоцикл / Фото Нацполиции

Как потерялся Богданчик