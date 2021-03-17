В 2020 году Киев компенсировал более 1 миллиарда гривен за проезд льготников. Больше всего профинансирован метрополитен и"Киевпастранс".

Точная сумма компенсации – 1 миллиард 93 миллиона гривен. За эти деньги в течение года ездили более 1 миллиона льготников.

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По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, "Киевский метрополитен" получил 364,6 миллиона гривен, а "Киевпастранс" – 728,5 миллионов гривен.

Карантинный год

Важно заметить, что осенью прошлого года передвижение транспорта было ограничено в связи с карантином,

– подчеркнула Хонда.

Марина Хонда / Фото с ее страницы в Фейсбуке marina.honda.kyiv

Всего право на бесплатный льготный проезд в Киеве имеют 27 отдельных категорий граждан. Среди них:

пенсионеры

чернобыльцы

люди с инвалидностью

участники боевых действий

участники АТО

Государство за льготников не платит

Хонда также напомнила, что на государственном уровне до сих пор не урегулирован вопрос компенсации проезда льготников из других регионов Украины. В связи с этим Киевсовет отсрочил ввод электронного билета в промышленную эксплуатацию.

Она подчеркнула, что право на льготный проезд закреплено законами Украины и гарантировано государством, но с 2015 года за это платят из местного бюджета.