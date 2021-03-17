Более миллиарда гривен: такую сумму заплатил Киев за проезд льготников
В 2020 году Киев компенсировал более 1 миллиарда гривен за проезд льготников. Больше всего профинансирован метрополитен и"Киевпастранс".
Источник:КГГА
Точная сумма компенсации – 1 миллиард 93 миллиона гривен. За эти деньги в течение года ездили более 1 миллиона льготников.
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По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, "Киевский метрополитен" получил 364,6 миллиона гривен, а "Киевпастранс" – 728,5 миллионов гривен.
Карантинный год
Важно заметить, что осенью прошлого года передвижение транспорта было ограничено в связи с карантином,
– подчеркнула Хонда.
Марина Хонда / Фото с ее страницы в Фейсбуке marina.honda.kyiv
Всего право на бесплатный льготный проезд в Киеве имеют 27 отдельных категорий граждан. Среди них:
- пенсионеры
- чернобыльцы
- люди с инвалидностью
- участники боевых действий
- участники АТО
Государство за льготников не платит
Хонда также напомнила, что на государственном уровне до сих пор не урегулирован вопрос компенсации проезда льготников из других регионов Украины. В связи с этим Киевсовет отсрочил ввод электронного билета в промышленную эксплуатацию.
Она подчеркнула, что право на льготный проезд закреплено законами Украины и гарантировано государством, но с 2015 года за это платят из местного бюджета.
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