Несмотря на усиленную работу коммунальщиков в результате непогоды за выходные в Киеве не удалось избежать пострадавших пешеходов. Более 70 жителям столицы пришлось обратиться за помощью к медикам из-за полученных травм.

О немалом количестве пострадавших из-за скользких дорог и тротуаров рассказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская. Об этом сообщает "УНН".

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Кроме того, за 16 и 17 января в больницы с обморожением конечностей попали 6 киевлян.

Некоторые места никто не убирал

Где именно травмировалось больше всего людей, неизвестно. Однако за выходные коммунальщики успели несколько раз убрать снег на дорогах. Но множество владельцев магазинов и представителей ЖЭКов ничего не делали чтобы уменьшить опасность для людей.

В минувшую субботу в Киеве в результате гололеда получили травмы 42 человека.

В воскресенье медикам пришлось оказывать помощь еще 32 жителям столицы.

Коммунальщики продолжают борьбу с последствиями масштабных снегопадов. На улицах продолжают работать десятки единиц спецтехники.



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