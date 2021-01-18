Более 70 киевлян: в Киеве подсчитали количество травмированных из-за гололеда
Несмотря на усиленную работу коммунальщиков в результате непогоды за выходные в Киеве не удалось избежать пострадавших пешеходов. Более 70 жителям столицы пришлось обратиться за помощью к медикам из-за полученных травм.
О немалом количестве пострадавших из-за скользких дорог и тротуаров рассказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская. Об этом сообщает "УНН".
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Кроме того, за 16 и 17 января в больницы с обморожением конечностей попали 6 киевлян.
Некоторые места никто не убирал
Где именно травмировалось больше всего людей, неизвестно. Однако за выходные коммунальщики успели несколько раз убрать снег на дорогах. Но множество владельцев магазинов и представителей ЖЭКов ничего не делали чтобы уменьшить опасность для людей.
- В минувшую субботу в Киеве в результате гололеда получили травмы 42 человека.
- В воскресенье медикам пришлось оказывать помощь еще 32 жителям столицы.
Коммунальщики продолжают борьбу с последствиями масштабных снегопадов. На улицах продолжают работать десятки единиц спецтехники.
Лайфхаки для обуви во время гололеда / Инфографика 24 канала
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