После почти месяца локдауна в Киеве ситуация с госпитализациями больных COVID-19 пациентов стабилизировалась. В некоторых медицинских учреждениях количество инфицированных вирусом уменьшилось вдвое.

Количество свободных мест в больницах увеличивается каждый день. Сейчас врачи уже фактически никому не отказывают в госпитализации. Однако расслабляться еще рано.

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Почти все койки в реанимационных отделениях заполнены тяжелобольными.

Тенденция положительная

Как отметили в департаменте здравоохранения КГГА, около 50% койко-мест заполнены в:

Киевской клинической больнице №2;

Киевской клинической больнице №4;

Киевской клинической больнице №8;

Киевской клинической больнице №10;

Киевской клинической больнице №18;

Александровской клинической больнице.

Ожидают новую волну

Медики отмечают, что короткое время спада заболеваемости используют для того, чтобы уйти в отпуск после крайне напряженной работы в пик заболеваемости. Однако при этом врачи отмечают, что после пасхальных праздников в Киеве может начаться следующая волна пандемии.

Смотрите видео сюжета о заполненности больниц Киева больными COVID-19: