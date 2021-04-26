В больницах почти вдвое уменьшилось количество пациентов с COVID-19, реанимации переполнены
После почти месяца локдауна в Киеве ситуация с госпитализациями больных COVID-19 пациентов стабилизировалась. В некоторых медицинских учреждениях количество инфицированных вирусом уменьшилось вдвое.
Источник:Киев.NewsRoom
Количество свободных мест в больницах увеличивается каждый день. Сейчас врачи уже фактически никому не отказывают в госпитализации. Однако расслабляться еще рано.
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Почти все койки в реанимационных отделениях заполнены тяжелобольными.
Тенденция положительная
Как отметили в департаменте здравоохранения КГГА, около 50% койко-мест заполнены в:
- Киевской клинической больнице №2;
- Киевской клинической больнице №4;
- Киевской клинической больнице №8;
- Киевской клинической больнице №10;
- Киевской клинической больнице №18;
- Александровской клинической больнице.
Ожидают новую волну
Медики отмечают, что короткое время спада заболеваемости используют для того, чтобы уйти в отпуск после крайне напряженной работы в пик заболеваемости. Однако при этом врачи отмечают, что после пасхальных праздников в Киеве может начаться следующая волна пандемии.
Смотрите видео сюжета о заполненности больниц Киева больными COVID-19:
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