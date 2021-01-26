В больнице Киева мужчину ранил ножом незнакомец, злоумышленника задержали
Полицейские быстро задержали злоумышленника, а прокуроры готовят ему подозрение в хулиганстве. Об инциденте правоохранители рассказали 26 января.
Источник: пресс-служба полиции Киева
Вскоре злоумышленнику будут выбирать меру пресечения. Если вину мужчины смогут доказать в суде, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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Полицейские узнали об инциденте от врачей, после чего сразу выехали на место происшествия.
Что известно о нападении на мужчину в больнице в Киеве
- Когда копам сообщили о преступлении, на место прибыли следователи, оперативники и даже кинологи.
- Полицейские выяснили, что пострадавший находился в помещении больницы, когда к нему подошел неизвестный.
- Злоумышленник начал провоцировать конфликт, после чего ударил мужчину ножом в грудь и начал убегать.
Правоохранители получили ориентировку, по которой поймали злоумышленника. Задержали его в квартире, где он проживал.
Подозреваемым в совершении преступления оказался 45-летний киевлянин, ранее находившийся в тюрьме за нанесение телесных повреждений и хранение наркотиков.
Теперь ему грозит от 3 до 7 лет заключения.
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