Полицейские быстро задержали злоумышленника, а прокуроры готовят ему подозрение в хулиганстве. Об инциденте правоохранители рассказали 26 января.

Вскоре злоумышленнику будут выбирать меру пресечения. Если вину мужчины смогут доказать в суде, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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Полицейские узнали об инциденте от врачей, после чего сразу выехали на место происшествия.

Что известно о нападении на мужчину в больнице в Киеве

Когда копам сообщили о преступлении, на место прибыли следователи, оперативники и даже кинологи.

Полицейские выяснили, что пострадавший находился в помещении больницы, когда к нему подошел неизвестный.

Злоумышленник начал провоцировать конфликт, после чего ударил мужчину ножом в грудь и начал убегать.

Правоохранители получили ориентировку, по которой поймали злоумышленника. Задержали его в квартире, где он проживал.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 45-летний киевлянин, ранее находившийся в тюрьме за нанесение телесных повреждений и хранение наркотиков.

Теперь ему грозит от 3 до 7 лет заключения.